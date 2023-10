La stazione marittima di Salerno e la stazione dell’alta velocità di Afragola in mostra in provincia di Como

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La fotografia non sfugge al confronto con altre arti visive e spesso riesce ad offrire esperienze ed opere che restano nel tempo ed hanno valore di bellezza ed immortalità. La passione ed il valore della fotografia si ritrovano nelle opere e nella esperienza artistica di Sossio MORMILE, fotografo cavese che, in questo inizio di autunno espone in Provincia di Como. Si inaugura, infatti, il prossimo venerdì 13 Ottobre, presso le sale espositive del Castello di Ariberto nel Comune di Capiago Intimiano (Como) una mostra fotografica dal Fotografo dal titolo “L’architettura come dimensione interiore” MORMILE propone 24 fotografie in B&N delle due opere architettoniche realizzate dall’Archistar ZAHA HADID in Campania: La Stazione Marittima di Salerno e la Stazione dell’Alta Velocità di Afragola/Napoli Le linee, i volumi, i vuoti dei due terminal segnano il confine tra la materia e il cielo, tra il grigio chiaro del cemento illuminato dal sole e il grigio scuro del cielo blu, determinando così una particolare vocazione fotogeniche delle opere di HADID. Ho deciso di “raccontare” queste due opere d’arte moderna con fotografie in B&N scattate nelle ore centrali di giornate di sole radioso: le luci e le ombre prodotte dai raggi solari esaltano le linee, i volumi e i toni quasi bianchi del cemento, illuminato dalla luce accecante del Nostro Sud Con MORMILE espone il Fotografo brianzolo Danilo FABBRONI che espone una serie di fotografie in B&N realizzate in Brianza ed alcune a colori realizzate nel lontano 1985 in Florida (USA) La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Capiago Intimiano (Co), sarà visitabile dal 13 al 15 ottobre 2023 con ingresso libero Orari: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 20.00