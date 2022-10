Politiche Sociali, al via i laboratori del Centro per la Legalità di Matierno

Riprendono, dopo la pausa estiva, i laboratori gratuiti del Centro per la Legalità di Salerno, a cura della cooperativa sociale Galahad. Le attività ricominciano il 7 ottobre presso il centro aggregativo di Matierno (ex scuola), ogni lunedì e per due venerdì al mese, nell'ambito del piao di zona S5 delle Politiche Sociali del Comune.

I dettagli

In particolare, minori e giovani adulti, saranno impegnati nel laboratorio creativo-multimediale ogni lunedì, dalle ore 18 alle 20, per realizzare prodotti solidali e video educativi che mirano a far introiettare valori positivi agli utenti e a veicolare messaggi virtuosi rivolti a tutta la comunità, con attenzione particolare ai temi della legalità e della solidarietà. A venerdì alterni, inoltre, dalle 16 alle 18, ritorna il laboratorio di street art con il supporto del writer McNenya per realizzare nuovi murales nel quartiere, in collaborazione con l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino e con la parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano. "Siamo entusiasti di riavviare le attività con i ragazzi di Matierno e anche con giovani stranieri salernitani, nel segno dell'intercultura e della sinergia virtuosa tra giovani che rappresenta la vera speranza per una società migliore - ha spiegato la presidente di Galahad, la giornalista Marilia Parente - Come sempre ci concentreremo su attività laboratoriali con finalità benefiche, in modo da trasmettere i valori della solidarietà e della legalità ai ragazzi che ne diventano in tal modo portavoce, attraverso i nostri prodotti creativi e multimediali. Non manca neppure la vena artistica grazie ai nuovi murales che realizzeremo, mostrando quanto sia bello impegnarsi nella cura del proprio quartiere e, al contempo, trasformare le energie in esubero in azioni preziose per l'intera comunità: ringraziamo l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto che sostiene il nostro progetto, nonchè il parroco di Matierno, don Marco Raimondo, sempre sensibile alle nostre iniziative e la dirigente scolastica del San Tommaso d'Aquino Maria Ida Chiumiento, per la preziosa collaborazione".