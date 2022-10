Pellezzano, al via i laboratori creativi per bambini e ragazzi

Al via, dal 24 ottobre, i laboratori creativi per bambini e ragazzi. Il Centro “LeAli”, in collaborazione con il Comune di Pellezzano, ogni lunedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19, presso il Centro Polifunzionale di via Vitale, offre opportunità formative e ludiche per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’iniziativa è stata fortemente voluta dai membri che costituiscono il centro “LeAli” e dall’Assessore alle Politiche Sociali di Pellezzano Annalaura Villari, che sin da ora ha ringraziato tutte le persone che stanno dedicando il loro tempo e le loro energie per la buona riuscita di un progetto innovativo teso a sviluppare le doti creative dei piccoli protagonisti, chiamati a ricevere le lezioni che verranno impartite dagli addetti ai lavori.

Il tutto rientra nel più ampio progetto dal titolo “Una Storia di Storie”, che rappresenta un percorso di avvicinamento ed educazione alla diversità che fa della rappresentazione il suo punto di forza, invitando al lavoro e alla riflessione bambini e ragazzi normodotati e diversamente abili. “Sicuramente una lodevole iniziativa – ha sottolineato il sindaco di Pellezzano Francesco Morra – Sin dalla sua costituzione, il centro “LeAli” ci ha abituato all’attuazione di interessanti e coinvolgenti progetti di inclusione sociale, che hanno l’obiettivo di inquadrare la diversità come una risorsa tale da essere utilizzata per il raggiungimento di obiettivi comuni alle persone normodotate. Congratulazioni agli organizzatori di questo progetto e all’Assessore Villari sempre in prima linea ad offrire il proprio sostegno alla buona riuscita di iniziative come questa dei laboratori creativi per bambini e ragazzi”.

Gli appuntamenti

Gli incontri saranno tenuti dalla Cooperativa “Saremo Alberi”, in collaborazione con l’associazione “Matrioska”. Le iscrizioni ai laboratori potranno effettuarsi presso la sede del centro “LeAli” di via Vitale a Pellezzano il lunedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per info telefonare al numero: 089.568745 (Servizi Sociali).