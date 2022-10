Tempo di olive: tutto pronto per il laboratorio di Cristiba De Vita all'Eden foodlab

È arrivato il tempo delle olive e quindi il primo laboratorio autunnale per conoscere ed avvicinarci al cibo della tradizione. "Le olive sono uno di quegli ingredienti che non possono assolutamente mancare in dispensa - ha osservato la cuciniera vegana Cristina De Vita - Gustose e versatili in cucina , conservate alla vecchia maniera sono un concentrato di salute. All'Eden foodlab impareremo a preparararle in maniera naturale e in totale sicurezza, senza l'aggiunta di sostanze chimiche, ma con amore, tempi giusti e gesti antichi", ha concluso.

Di seguito i dettagli per partecipare all'evento: