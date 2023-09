Festa dei nonni: parte il laboratorio per i lavori a maglia e all'uncinetto

Nel giorno della Festa dei Nonni parte, dunque, un bel programma che, insieme alle tante altre attività che vedono gli anziani protagonisti, punta a sviluppare socialità e creatività. Tra i presenti all'inaugurazione del laboratorio, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e la presidente di Salerno Solidale Mena Arcieri, nonchè il presidente del Consiglio comunale Dario Loffredo e la consigliera comunale Vittoria Cosentino che hanno sostenuto l'iniziativa.

I dettagli

Il protocollo di collaborazione è stato approvato dalla Giunta Municipale di Salerno nel mese di giugno, vale a dire all’inizio della stagione estiva, ed ora, con la ripresa si entra nel vivo delle attività con un calendario di lezioni per principianti e per chi ha già abilità nei lavori a maglia ed uncinetto. Il calendario sarà presentato lunedì mattina 2 ottobre presso la sala musica del centro sociale alle ore 10. Come previsto nel protocollo tra Comune di Salerno, Salerno Solidale ed Associazione Maniga, lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire la socializzazione e l’intrattenimento, mentre i fondi raccolti con l’acquisto delle creazioni, in occasione dei vari appuntamenti organizzati nel corso dell’anno, saranno a servizio della Cura dei Beni comuni, selezionati di volta in volta. Questo, grazie all’Associazione Maniga, che da tempo si propone di diffondere la passione per le arti manuali e di collaborare con Enti ed istituzioni al fine di valorizzare la creatività associata al “Fatto a mano” e di riunire le persone che condividono tale passione accogliendo chiunque voglia cimentarsi per creare piccoli o grandi oggetti. Tale finalità si è perfettamente incrociata con gli obiettivi perseguiti da uno dei laboratori attivi presso la Salerno Solidale che da anni si cimenta, con alcuni ospiti del Centro Diurno e della Casa Albergo, a realizzare piccole creazioni fatte a mano perché la dedizione alle arti manuali contribuisce al benessere psico-fisico delle persone più avanti negli anni e non solo, come ha dimostrato il periodo della pandemia.