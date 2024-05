"Le canzoni non si scrivono da sé": al Teatro Ghirelli il laboratorio a cura di Andrea Avagliano

Cosa significa oggi scrivere una canzone d’autore? Da dove partire per realizzare un testo musicale? Da queste domande nasce il progetto "Le canzoni non si scrivono da sé", a cura di Andrea Avagliano: un laboratorio in cui, attraverso diverse figure del panorama musicale italiano – autori, critici e cantautori – si potranno apprendere e approfondire le competenze per scrivere sia le musiche, sia le parole di una canzone.

I laboratori

Dal 10 maggio al 16 giugno, per tre weekend, il Teatro Ghirelli darà avvio a un songwriting camp incentrato proprio sul mondo del cantautorato.

Il docente del corso è Marco Falagiani, autore e arrangiatore che ha lavorato con alcuni dei nomi più grandi del panorama musicale italiano, quali Giancarlo Bigazzi, Mia Martini, Marco Masini, Anna Oxa, Laura Pausini e ha composto diverse colonne sonore, tra le quali quella del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores.

Ogni weekend, inoltre, sarà impreziosito dalla presenza di un ospite speciale con il quale verranno approfonditi, volta per volta, alcuni degli aspetti che gravitano attorno al processo di realizzazione e diffusione della canzone: il cantautore napoletano Gnut, lo storico autore di tanti programmi Rai Gino Aveta (Doc, Indietro Tutta) e il noto giornalista e critico musicale Dario Salvatori.

Inoltre, la collaborazione di Valentina Galasso consentirà di apprendere cenni di tecnica vocale per la composizione.

Date e orari:

Laboratorio #1

Venerdì 10 maggio, ore 15 – 18

Sabato 11 maggio, ore 10 – 13; 15 – 18

Domenica 12 maggio, ore 10 – 13

Nel corso del laboratorio avremo ospite Gnut, I ferri del mestiere del cantautore (11 maggio) Laboratorio #2

Venerdì 24 maggio, ore 15 – 18

Sabato 25 maggio, ore 10 – 13; 15 – 18

Domenica 26 maggio, ore 10 – 13

Nel corso del laboratorio avremo ospite: Dario Salvatori, Daniele, Dalla, De André. I cantautori di ieri e la narrazione del cantautorato sui social oggi (25 maggio) Laboratorio #3

Venerdì 14 giugno, ore 15 – 18

Sabato 15 giugno, ore 10 – 13; 15 – 18

Domenica 16 giugno, ore 10 – 13

Nel corso del laboratorio avremo ospite: Gino Aveta, Discussione e analisi sul significato culturale, politico e sociale delle canzoni (15 giugno)

Per iscriversi è necessario inviare la propria candidatura entro venerdì 3 maggio all’indirizzo lecanzonilab@gmail.com allegando il proprio cv e specificando se si vuole partecipare a uno o a tutti i laboratori. I partecipanti possono, eventualmente, mandare un testo di loro composizione o un file audio su cui vorranno lavorare nel corso dei laboratori.

Il costo per partecipare a un laboratorio è di 150 euro, il costo complessivo per tutti e tre è di 320 euro.