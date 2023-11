Candele di Natale: tutto pronto per il laboratorio creativo presso iMorticelli

Si terrà il 23 novembre, alle ore 18, presso iMorticelli in largo Plebiscito, il laboratorio per realizzare la propria candela di Natale, a cura della Bottega di Abella ed Erchemperto Arts and Crafts. In un ambiente accogliente e rilassante, sarà possibile scegliere tra una varietà di materiali e profumi per creare la candela perfetta, dando libero sfogo alla creatività per realizzare una candela unica da custodire o regalare. Si utilizzano cere bio, di palma o di soia e per le essenze ci si ispira al Regimen Sanitatis, testo che riassume il sapere dei medici della Scuola Medica Salernitana. Il prodotto sarà realizzato con ingredienti bio, di alta qualità e con cura e passione.

Come partecipare

Per prenotazioni: Raffaella 3926131652, oppure attraverso il link https://forms.gle/nkH3D2Mkg5BaH4Hz6

Il contributo per la partecipazione è di 20 euro e comprende i materiali, la realizzazione della personale candela, una dispensa per esercitarsi a casa e una degustazione di te e tisane speziate.

La Bottega di Abella

Il laboratorio riprende una antica tradizione salernitana di produzione di candele. In un atto del 1731, Gaetano Amendola, speziale manuale, affitta giardini e case, denominati “della Cera” proprio per la presenza di un laboratorio per la lavorazione delle candele. Il sito si trovava fuori porta San Nicola, nel luogo detto “Scola Salerni”, a pochi passi dal Giardino della Minerva.