Il 21 Aprile il Demiurgo e Nassau – Cantiere di Pirateria teatrale inaugurano “La Fucina”, un laboratorio di Teatro Permanente organizzato nel borgo di Contursi Terme. Ad ospitare il laboratorio, grazie al patrocinio morale del Comune di Contursi, il Palazzo Arnone, palazzo storico sito nel borgo antico. Alle lezioni in aula verranno alternate lezioni organizzate direttamente nel borgo.

Il laboratorio

Il laboratorio partirà come detto, il 22 aprile, e fatta salva la pausa estiva di agosto si svilupperà lungo tutto l’arco dell’anno, senza soste, per garantire una formazione continua e organica. Sarà diretto ad adulti e bambini, ovviamente divisi in classi differenti. Il corso è pensato per alternare lezioni in aula a lezioni da tenersi direttamente nel borgo, che sarà cuore e scenario dello spettacolo conclusivo del corso ed è centrale nel nostro progetto di rigenerazione urbana attraverso gli strumenti dell’arte, della cultura, del teatro. Tutte le lezioni saranno di stampo laboratoriale: anche laddove necessitassero di teoria saranno accompagnate da esercitazione pratica, giochi, esempi concreti.