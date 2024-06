L'artigianato al Borgo: l'iniziativa de Le Radici Onlus

E' in programma il 5 luglio a Torello di Mercato San Severino, in piazza largo Grancia-fronte chiesa, il laboratorio sulla realizzazione del pane biscottato organizzato da Le Radici Onlus, in collaborazione con i mastri fornai I napoli. E' possibile iscriversi entro il 2 luglio: "L' artigianato al Borgo" è un evento che fa rivivere l'arte dell'impasto e del mascuotto, orgoglio delle nostre tavole.

L'evento dà l'avvio alla I edizione di "Adottiamo i nonni", un modo per essere vicini con il cuore agli anziani, ricchezza del nostro vissuto e delle nostre Radici.