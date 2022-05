Curiosità, LaFeltrinelli approda sul Porto di Acciaroli: parla il sindaco

LaFeltrinelli ad Acciaroli? È una scelta di futuro! L’apertura della libreria sul Porto Angelo Vassallo di Acciaroli è una delle cose più rivoluzionarie che un Sindaco e un’Azienda possono fare. Abbiamo lavorato insieme per diversi mesi consapevoli che da un lato forse non c’era un mercato da servire o nel quale fare grandi profitti e dall’altro che le nuove sfide del futuro passano attraverso comunità consapevoli, non importa quanto grandi siano. L’importante è che siano Comunità nelle quali la cultura, la conoscenza e la passione devono fare la differenza!

Lo ha osservato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, dopo l'approdo de LaFeltrinelli sul porto di Acciaroli, dove fino allo scorso anno vi era la Libreria del Porto, rimbalzata alle cronache nazionali per le frequenti "chiusure per tramonto" scelte dal titolare innamorato dei panorami cilentani sul mare. "Ho voluto che questo progetto fosse realtà con tutto me stesso, ho voluto che ci fosse una bella libreria, ho voluto che ci fosse un ricco calendario di eventi estivi, ma ho voluto soprattutto che ci fosse laFeltrinelli quando non c’è più l’estate, per lavorare con le ragazze e i ragazzi, le maestre e i maestri del Cilento portando autori e stimoli culturali che speriamo possano alimentare la curiosità e la creatività, fornendo loro nuove lenti per interpretare il mondo e affrontare le sfide del futuro", incalza Pisani.

"Una libreria in un posto come il Cilento è come una piccola oasi nel deserto: apre ufficialmente la nostra Oasi", ha annunciato orgoglioso il primo cittadino.