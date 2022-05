Inaugurata LaFeltrinelli sul porto di Acciaroli, il sindaco: "E se invitassimo Jovanotti?"

"E se invitassimo Lorenzo Cherubini e Nicola Crocetti a presentare il loro libro "Poesie da spiaggia", qui in Cilento sul molo del Porto, nel cuore del Mediterraneo?". E' quanto domanda sui social il sindaco di Pollica, Stefano Pisani che chiede a tutti collaborazione per far arrivare l'invito a Jovanotti, affinchè faccia tappa a LaFeltrinelli appena inaugurata ad Acciaroli.

"Abbiamo un tramonto pazzesco nel posto più bello del mondo e un sacco di voglia di leggere le Poesie d Spiaggia", aggiunge il primo cittadino, auspicando di convincere il noto cantautore.