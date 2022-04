In vacanza in Italia, ma scoppia la guerra e non può più tornare a Kiev: Lara assunta come estetista da Serra Parrucchieri

Era venuta in vacanza in Italia, con sua figlia 13enne, ma mai avrebbe potuto immaginare che tornare a casa sarebbe stato tanto difficile, se non impossibile: Lara, una mamma ucraina originaria di Kiev, di professione estetista, era in visita a Salerno, quando è scoppiata la guerra. Così, la 39enne ha deciso di trattenersi nel bed and breakfast che aveva scelto inizialmente per il suo breve periodo di ferie.

La storia

I programmi, intanto, sono stati stravolti e Lara ha pensato di iniziare a cercare un'occupazione in Italia, nella nostra città più precisamente, in attesa di un eventuale futuro rientro in Patria, una volta concluso il conflitto attualmente in corso. Ad offrirle una possibilità lavorativa, il noto salone Serra Parrucchieri: "Cercavamo una nuova estetista e abbiamo deciso di assumere Lara che è molto preparata e davvero in gamba nel suo settore e che ha una ragione importante per avere un lavoro - ha spiegato Raffaele Serra - Attualmente vive nel bed and breakfast che la ha ospitata per la sua vacanza, ma a breve dovrà trovare una nuova sistemazione e stiamo cercando di darle una mano per farle individuare ed affittare un appartamento". Insieme alla figlia, intanto iscritta a scuola, Lara inizia la sua nuova vita nella nostra città, ripartendo con un promettente lavoro tra i saloni più ricercati del nostro territorio e non solo. L'incontro con lo staff di Lucio Serra, quindi, le ha offerto nuove prospettive e nuove speranze.