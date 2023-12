Il world tour di Laura Pausini fa tappa al PalaSele: ecco la scaletta del concerto

Tutto pronto per la doppia tappa al PalaSele di Laura Pausini. L’appuntamento è per il 26 ed il 27 dicembre. Più di due ore di musica in una scaletta che conta 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in 4 momenti medley. L’intero show, di cui tutti gli effetti speciali usati sono ecosostenibili, è stato studiato da Laura Pausini nei minimi dettagli per dare valore a ogni singolo segmento. Accanto a Laura sul palco, una band di 7 musicisti e 4 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, che ricopre questo ruolo per la settima volta in un tour mondiale dell’Artista.

La scaletta del concerto

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte

Frasi a metà

Io canto

Un'emergenza d'amore

Celeste

Il nostro amore quotidiano

Davanti a noi

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo

Scatola

E ritorno da te

Limpido

Surrender

Con la musica alla radio

Non è detto

Lato destro del cuore

Non ho mai smesso

In assenza di te

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì

Vivimi

Sorella terra

Zero

Anime parallele

Invece no

Incancellabile

Strani amore

La solitudine

Non c'è