Curiosità: si laurea a 83 anni realizzando il suo sogno incompiuto, Paola dedica la tesi a Cava

Sono trascorsi quasi 60 anni dal suo ultimo esame universitario conseguito presso l'Università di Milano. Intanto ha incontrato l'amore della sua vita, dato alla luce le sue due figlie e abbracciato i suoi nipoti che, il 15 aprile, hanno gioito per il raggiungimento del suo traguardo "sospeso" per lungo tempo. Si è laureata in in Lingue a 83 anni Paola Notarbartolo, di origini napoletane, ma vissuta a Milano che ha dedicato la sua tesi sui viaggiatori tedeschi a Cava De’ Tirreni. Proprio nella città metelliana, Paola ha conosciuto il marito.

La arzilla 83enne ha conseguito dunque la sua laurea magistrale in Lingue, scegliendo di mettere al centro Cava De’ Tirreni, suo luogo del cuore. Per lei, tra commozione e applausi, finalmente la corona d'alloro tanto agognata: Paola ha insegnato, con il suo esempio di vita, come non sia mai troppo tardi per lottare per i propri sogni incompiuti.