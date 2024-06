Proseguono, sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, i lavori di restyling per la pavimentazione. Prima posa di zanella concava in pietra lavica etnea, ieri, con lavorazione bocciardata, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano.

Si prosegue con il materiale per raccogliere l'acqua piovana ed evitare allagamenti. Cresce la curiosità di cittadini e turisti.