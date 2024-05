Salerno sembra un cantiere: dal Molo Manfredi a via Santi Martiri, la mappa dei lavori in corso

Salerno somiglia sempre più ad un cantiere: diversi gli interventi in corso in città. Per iniziare, proseguono le indagini diagnostiche e i carotaggi per lo sfondamento del muro in via Santi Martiri Salernitani. I lavori rientrano nell'ambito del lotto B del completamento del Trincerone Est. Previsti, infatti, il completamento del tronco in direzione via Capasso-via Dalmazia e la realizzazione di un sottopassaggio diretto con il ponte d via Santi Martiri, a cura di Eurosaf.

In corso anche la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria per il vecchio edificio della Capitaneria al molo Manfredi.

Infine, operai in azione per la ristrutturazione del palazzo di Corso Garibaldi che affaccia su piazza Mazzini: al via la realizzazione della pavimentazione nuova con Travertino bocciardata a pori aperti e pietra lavica bocciadata. A breve, per metà luglio, anche la nuova illuminazione.

Foto di Antonio Capuano