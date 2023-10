Il lungomare di Salerno si fa bello: restyling a panchine e pavimentazione

Lavori in corso, sul lungomare di Salerno. Sarà infatti ripristinata in parte la pavimentazione con i Sanpietrini recuperati dai lavori sul Corso Vittorio Emanuale e verranno messe a nuovo le sedute, le doghe - nuove e in legno, differenti dalle precedenti perchè queste ultime non più presenti sul mercato. E ancora, l'intervento interessa la ringhiera che delimita il cordoletto sul mare e le aiuole: è il Consorzio Stabile ad essersi aggiudicato la gara per effettuare i lavori.

In corso, dunque, la riqualificazione del lungomare, per la gioia di salernitani e turisti.