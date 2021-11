Parco giochi e parcheggio interrato: lavori in corso in piazza della Libertà

Proseguono i lavori in piazza della Libertà. In particolare per ingresso e uscita del parcheggio interrato da via Sandro Pertini. E' stata asfaltata la strada, sono state rivestite le pareti con granito nero assoluto d'Africa e sono stati anche posizionati i led.

Al via, poi, le ultime rifiniture del parco giochi della piazza, con l'installazione anche di una fontanella. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano