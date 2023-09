Parte il ripristino della lapide di Gaetano Esposito: la presentazione al Comune

E' in programma per lunedì 18 settembre, alle ore 11.45, nella Sala del Gonfalone, la presentazione dell'operazione della messa in pristino della lapide dedicata a Gaetano Esposito. L'iniziativa, appoggiata dall'amministrazione comunale, è stata promossa dal Comitato composto da Vittorio Salemme, Massimo Caiafa, Bruno Centola, Gennaro Sparano e Alfonso Conte.

L'iniziativa

Tempo fa, parte del lato ovest del palazzo dell'Edilizia subì un rovinoso crollo, distruggendo anche l'antica lapide dedicata al ricordo del famoso artista salernitano Gaetano Esposito. La Società Salernitana di Storia Patria, con il neo-presidente Alfonso Conte, ha patrocinato l'iniziativa mettendo a disposizione la propria struttura per la raccolta fondi necessaria alla realizzazione. Parteciperanno alla conferenza: il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il delegato alla Cultura Ermanno Guerra, il comitato Promotore e il presidente della Società Salernitana di Storia Patria, Alfonso Conte.