San Pietro in Camerellis: al via i lavori di ristrutturazione, le informazioni sulle messe

Al via, i lavori del restauro della chiesa San Pietro in Camerellis, a Salerno: l'intervento di ristrutturazione consentirà alla struttura di essere rimessa a nuovo, per la gioia dei fedeli.

Le messe, intanto, nel periodo di chiusura della chiesa di via Roma, vengono celebrate nella chiesa di San Benedetto, nei giorni feriali alle 9 e alle 18.30 ed il sabato alle 17.15 e alle 18.30, mentre nei festivi alle ore 9, 12.30, 18.30 e 19.30.

Foto di Antonio Capuano