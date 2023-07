Salerno: ultimata la riverniciatura della Stazione Marittima, riattivato il "diamante" in Piazza della Libertà

Proseguono i lavori tra la Stazione Marittima e Piazza della Libertà. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, sono quasi ultimati i lavori di verniciatura della Stazione Marittima che, soprattutto in questo periodo, accoglie numerose navi da crociera. Ultimate, invece, le discese per i box auto del settore 6 del Crescent.

La curiosità

Non è passata inosservata, invece, la riattivazione del “diamante” e anche delle altre fontane in Piazza della Libertà, che da tempo erano chiuse.