Le Cirque Top Performers incanta grandi e piccini al PalaSele: l'ultima replica

Un’esperienza densa di emozioni e performance indimenticabili: lascia senza fiato Alis, lo spettacolo che andrà in replica oggi alle 17 al PalaSele di Eboli. Scroscianti applausi, ieri, per Le Cirque Top Performers, per le esibizioni degli artisti internazionali che hanno coinvolto grandi e piccini. Trampolieri, equilibristi, cantanti hanno messo in scena la favola di “Alis” nel paese delle meraviglie.

Tra le varie performance, il numero acrobatico con il doppio cerchio che ha richiamato l’immagine dell’uomo vitruviano di Leonardo e del supereroe Marvel “Silver Surfer”, il quale, in assenza di gravità, naviga nello spazio infinito. Anche la protagonista Alis, atleta italiana, ha sbalordito gli spettatori eseguendo egregiamente il numero di acrobazia aerea completamente bendata. Insomma, uno spettacolo eccellente che ha infuocato il Palasele.

Foto Angelo Tortorella per Anni60Produzioni