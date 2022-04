Lega Italiana Sclerosi Sistemica: testimonial Norbert Gyömbér, difensore della Salernitana

Scelto il volto di Norbert Gyömbér, difensore della Salernitana, per la campagna 2022 per la destinazione del 5x1000 alla Lega Italiana Sclerosi Sistemica. Per donare il 5×1000 alla Lega Italiana Sclerosi Sistemica è sufficiente firmare nell’apposito riquadro “volontariato” specificando il codice fiscale dell’associazione 97 54 65 30 151.

Le parole di Norbert Gyömbér

Sono onorato di rappresentare quest’anno la Lega Italiana Sclerosi Sistemica che sostengo da tempo, apprezzandone il lavoro e riconoscendone l’importanza non solo per i pazienti ma anche per tutti i familiari che si trovano spesso a gestire la malattia nella quotidianità. Mi auguro che insieme si riescano a superare alcuni dei tanti ostacoli che i malati si trovano ad affrontare, ostacoli che sono spesso dettati dal fatto che la sclerosi sistemica non ha ancora un riconoscimento sociale e viene spesso sottovalutata. Come sportivo credo nel gioco di squadra che è fondamentale per arrivare all’obiettivo e spero di coinvolgere molti di voi.

La malattia e la prevenzione

La Sclerosi Sistemica Progressiva è una malattia rara, conosciuta anche come sclerodermia. In Italia colpisce oltre 25 mila persone, donne, uomini e bambini. La diagnosi precoce è fondamentale per il riconoscimento della malattia e la prevenzione dei danni agli organi interni. A confortare questa tesi gli studi degli ultimi anni hanno infatti confermato che una diagnosi precoce permette di migliorare di gran lunga la qualità della vita dei pazienti. La Lega Italiana Sclerosi Sistemica affianca dal 2010 i pazienti affetti da sclerosi sistemica progressiva e i loro familiari in fase preventiva e nel decorso della malattia, fornendo supporto, informazioni e accompagnamento per gestire al meglio una complicata situazione sotto molteplici punti di vista. Fondamentale è l’attività di informazione, a partire dalla gestione del fenomeno di Raynaud, primo sintomo della malattia. Tra le attività dell’associazione ci sono anche quelle finalizzate alla diagnosi precoce, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alle relazioni istituzionali con gli enti preposti alla cura e alla tutela dei diritti dei pazienti.