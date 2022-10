Lega Navale Italiana, a Salerno l’Assemblea Generale dei Soci a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Tre giorni di lavori intensi e molto significativi per l’Associazione”, così il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana Amm. Donato Marzano ha definito l’Assemblea Generale dei Soci 2022, organizzata quest’anno dalla Sezione della Lega Navale di Salerno dal 27 al 29 ottobre al Grand Hotel Salerno.



In occasione della cerimonia inaugurale, aperta con l’esecuzione dell’inno nazionale da parte del coro “Sui generis”, sono intervenuti Fabio Polverino, Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Salerno e l’Amm. Giuseppe Abbamonte, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare, che hanno portato il loro saluto ed espresso stima verso il ruolo che la Lega Navale Italiana svolge da 125 anni nel contesto marittimo nazionale e locale grazie alle 259 strutture periferiche presenti in tutta Italia. Per l’occasione Giulio Guazzini, velista e giornalista della RAI, ha ricordato nel suo intervento le importanti attività dell’Associazione nella diffusione della cultura del mare e nella formazione dei giovani. Il 28 ottobre si sono tenuti i lavori dell’Assemblea con la presentazione delle relazioni del Presidente Nazionale Donato Marzano e del Direttore Generale Gabriele Botrugno sull’andamento dell’Associazione e le prospettive per il 2023. Le linee programmatiche presentate dal Presidente della LNI sono state approvate all’unanimità dall’Assemblea, “dimostrazione chiara”, ha affermato l’Amm. Marzano, “della fiducia verso il mio operato in vista delle sfide che attendono la Lega Navale Italiana nei prossimi mesi.”



Nella stessa giornata sono seguiti gli interventi degli uffici della Presidenza Nazionale sui temi della formazione, dello sport, degli aspetti fiscali e della comunicazione e quelli dei rappresentanti delle Sezioni e delle Delegazioni su diversi argomenti e iniziative inerenti le principali aree di interesse della missione istituzionale della Lega Navale Italiana.

Il 29 ottobre l’Assemblea dei soci ha individuato i tre nuovi rappresentanti delle strutture periferiche in Consiglio Direttivo Nazionale che entreranno in carica nel 2023. In rappresentanza delle Sezioni e delle Delegazioni del Nord Italia è stato eletto Marco Mazzucchelli, Presidente della Lega Navale di Santa Margherita Ligure, per il Centro Italia Carola De Fazio, Presidente della Lega Navale di Ostia e per il Sud Italia Giuseppe Tisci, Presidente della Sezione della Lega Navale di Palermo.

Il Presidente Marzano ha espresso il ringraziamento di tutti al Presidente della Lega Navale di Salerno Fabrizio Marotta e a tutto il personale della Sezione per l’ospitalità e l’ottima organizzazione dell’AGS e si è congratulato con i nuovi consiglieri eletti: “I consiglieri eletti sono persone di assoluto valore che si sono distinte per le loro meritorie attività all’interno dell’Associazione. Buon lavoro a loro e vento in poppa verso nuovi orizzonti.”