Lega Navale Italiana di Salerno: tutto pronto per la 2ᵃ edizione dell’open day

Si terrà il 22 e il 23 aprile, la 2? edizione dell'open day presso la Lega Navale Italiana di Salerno: attività pratiche di vela, canoa, canottaggio, pesca, trekking, conferenze e musica aperte a tutti in piazza della Concordia che, per due giorni, si trasforma in un enorme villaggio dedicato alle attività legate al mare. Istituzioni, associazioni, enti, scuole, privati cittadini, piccoli e grandi, potranno avvicinarsi allo spirito della Lega Navale Italiana che da oltre 125 anni è impegnata nella promozione e nella proiezione dei valori del mare e delle acque interne nel futuro. L’iniziativa mira a far conoscere l'associazione e le attività che porta avanti in aree di interesse istituzionale quali la promozione della cultura del mare e la formazione marittima, gli sport acquatici per tutti, la nautica solidale e inclusiva, la protezione e il monitoraggio dell'ambiente marino, costiero e delle acque interne. Per l’occasione, sabato 22 e domenica 23 aprile, dunque, i visitatori potranno partecipare gratuitamente alla dimostrazione di attività sportive (vela, canoa, canottaggio, pesca e trekking) con il supporto degli istruttori e l’uso di mezzi messi a disposizione. Inoltre saranno illustrate le attività, i progetti e i corsi di formazione, distribuiti gadget e materiali informativi, tra cui la Carta dei Valori LNI recentemente presentata al pubblico.

La curiosità

Previsti anche momenti dedicati ad approfondimenti tematici specifici, come la sicurezza in mare e la sostenibilità ambientale. E non mancheranno musica e divertimento. Davvero vasto il programma degli eventi dell’Open Day che avrà anche un prologo davvero importante: venerdì 21 aprile alle ore 19,00 presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno si terrà l’incontro con il velista-vignettista Davide Besana che racconterà di viaggi, regate, solidarietà, fumetti e di “Sail the Children”, l’iniziativa di raccolta fondi della Lega Navale Italiana per Save The Children.

Il programma

Sabato 22 aprile:

- ore 09:30/12:30 e ore 14:30/ 17:30: attività di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca;

- ore 11:00: “La Lega Navale Italiana ed i suoi valori” con la partecipazione straordinaria di Davide Besana e Michele Valente;

- ore 12:00: “Affrontare la Transizione Ecologica” a cura di Greenpeace;

- ore 17:00: Presentazione delle attività di Trekking;

- ore 18:00: Presentazione dei corsi di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca.

Domenica 23 Aprile:

- ore 09:00: Escursione trekking “Il Sentiero del Principe”, partenza dalla sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano (Piazza della Concordia);

- ore 09:30/12:30 e ore 14:30/ 17:30: attività di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca;

- ore 10:30: “Pillole di Sicurezza in Mare” a cura della Capitaneria di Porto di Salerno. A seguire “La Tutela dell’Ambiente e la Pulizia dei Fondali” a cure dell’associazione Marevivo;

- ore 17:00: Presentazione dei corsi di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca.