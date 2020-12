Comuni Rifiuti Free: Salerno la provincia più virtuosa in Campania

La provincia di Salerno è, tra quelle campane, la più virtuosa per numero di Comuni Rifiuti Free: questo è quanto risulta dall'ultimo rapporto di Legambiente. Il problema principale della Campania, secondo quest rapporto, è la mancanza di una governance autorevole per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti che ha rallentato la raccolta differenziata nella nostra regione. In Campania, infatti, secondo i dati dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, nel 2019 sono state prodotte 2,6 milioni tonnellate di rifiuti urbani, di cui il 52,8% raccolte in maniera differenziata. Una percentuale ferma da, oramai, tre anni.

Dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, 625.212 tonnellate riguarda la produzione di umido organico di cui la gran parte continua ad essere trasportata fuori regione, a causa della mancanza di impianti sul territorio. Questo scenario impone alcune priorità assolute: superare l’impasse della collocazione e realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, i cui costi sono saliti alle stelle, puntando prioritariamente su impianti di tipo anaerobico.

I Comuni Rifiuti Free

Per queste ragioni Legambiente Campania ha deciso di premiare il contenimento della produzione di rifiuto secco indifferenziato. Sono Comuni Rifiuti Free di Legambiente quelli dove la raccolta differenziata funziona correttamente ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. I Comuni Rifiuti Free Campani nel 2019 sono 107 (+26%rispetto lo scorso anno), comunità che hanno messo in campo esperienze virtuose di prevenzione e riduzione dei rifiuti, adottando campagne di sensibilizzazione costanti e percorsi di educazione ambientale rivolte a tutta la popolazione.

Analizzando il dossier di Legambiente, la Provincia più virtuosa per i Comuni Free spetta a Salerno con 44 comuni, segue la Provincia di Benevento con 40 comuni. Più distaccata la Provincia di Avellino con 13 comuni. Ancora in ritardo la Provincia di Caserta e Napoli dove si trovano rispettivamente 6 e 4 comuni.

Il riconoscimento quale comune più virtuoso con meno di 5.000 abitanti è andato a comune di Domincella in provincia di Avellino, per i comuni tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti a Morcone, in provincia di Benevento e per i comuni con più di 15.000 abitanti a Baronissi.