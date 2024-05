“Spiagge e fondali puliti”: Legambiente fa tappa sul porto di San Marco di Castellabate

Il Comune di Castellabate ospiterà sabato 11 maggio, alle ore 9.30, l’annuale appuntamento promosso da Legambiente con “Spiagge e fondali puliti”, presso il porto turistico di San Marco. L’iniziativa, volta alla pulizia dei rifiuti grazie all’ausilio e il coinvolgimento di tantissimi volontari, è finalizzata a sensibilizzare sulle tematiche ambientali e alla tutela e salvaguardia delle coste e dell’inestimabile patrimonio naturalistico del territorio. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di diverse associazioni di Castellabate che daranno una mano per le attività di raccolta dei rifiuti direttamente via mare, tramite canoe, sup e attività di immersione subacquea. All’iniziativa prenderanno parte anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castellabate.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Marco Rizzo: “Come Amministrazione Comunale ci battiamo ogni giorno per la salvaguardia ambientale e non potevamo non promuovere un’iniziativa così bella e importante che Legambiente rinnova ogni anno nei nostri territori. Al porto di San Marco di Castellabate abbiamo da poco inaugurato anche una nuova isola ecologica automatizzata proprio per agevolare la raccolta dei rifiuti prelevati direttamente dal mare da parte dei tanti pescatori della zona. Questa sarà l’occasione per valorizzarla ancora di più”. Gli fa eco l'assessore all'ambiente Nicoletta Guariglia: “Sabato sarà una mattina all’insegna dell’ambiente con la partecipazione di cittadini, ragazzi, volontari e associazioni di Castellabate. Legambiente, subito dopo l’appuntamento di Napoli si recherà qui per coinvolgere l’intera comunità in questa importante iniziativa. Solamente con le buone azioni di tutti possiamo riuscire a garantire ed offrire una Castellabate sempre più pulita”