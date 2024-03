"Leggere...ascoltando": al via il progetto a Padula

Approvato e finanziato il progetto presentato dall’amministrazione comunale di Padula “Leggere...ascoltando”, dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura. Obiettivo, è realizzare attività integrate per la promozione del libro e della lettura che coinvolgano, in particolare, le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio. Con il progetto, dunque, si intende promuovere e diffondere l’abitudine alla lettura, in particolare quella ad alta voce, attraverso un’azione coordinata delle varie strutture presenti sul territorio, mediante iniziative che sappiano coniugare il valore formativo ed educativo della lettura con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di strumento di dialogo in grado di favorire la creatività ed incentivare lo sviluppo e la coesione sociale.

Il commento

"Il finanziamento è stato ottenuto grazie anche al riconoscimento ottenuto per il biennio 2022/2023 di Padula, Città che Legge da parte del Ministero della Cultura, stipulando il Patto locale per la Lettura, sottoscritto anche dall’Istituto di Omnicomprensivo di Padula, associazioni, ed enti del terzo settore che operano nel territorio. La sinergia tra diversi soggetti culturali – ha detto la sindaca di Padula Michela Cimino – permette di ottenere risultati importanti per la comunità, soprattutto quella scolastica. Ringrazio in modo particolare l’Istituto Omnicomprensivo di Padula per l’adesione al progetto e per la preziosa collaborazione".

Previsti, dunque, l'incremento del patrimonio librario scolastico, la formazione della lettura interpretata ad alta voce, i corsi di lettura interpretata e teatralizzata, da tenersi nei luoghi della cultura di Padula, nonchè una visita alla biblioteca comunale e il concorso di lettura ad alta voce per gli studenti. Le attività sono iniziate ieri nella Certosa, con la lettura interpretata e teatralizzata, a cura de “La Cantina delle Arti” dell’attore Enzo D’Arco.