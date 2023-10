Minori: è Leonardo Mansi a tagliare per primo il traguardo della Lemontrail

Si è tenuta, oggi a Minori, la Lemon Trail, la manifestazione podistica fuoristrada che ha portato avanti il cammino del circuito Trail Campania.

La gara

La prova di Minori, la Città del Gusto ha leggermente cambiato format quest’anno allungando la sua distanza a 16 km per un dislivello di 1.000 metri e la novità ha incontrato il favore dei partecipanti, accorsi in massa sui sentieri della Costiera.

La vittoria è andata a Leonardo Mansi (Movicoast Sport e Turismo) che in 1h27’25” ha prevalso per 1’25” su Francesco Pollio (Sorrento Runners) che ha impedito al sodalizio ravellese del vincitore di monopolizzare il podio, visto che terzo è giunto Giovanni Tolino a 2’15” e quarto Matteo Severino a 3’31”. Quinta piazza per il campione uscente, Vincenzo Ruocco (Team@animatrail) a 3’39”. Fra le donne prima piazza per Laura Delle Donne (Podisti Cava Picentini) che in 1h44’51” ha impedito la tripletta di successi ad Annalisa Cretella (Amalfi Coast Sport & More), questa volta seconda a 2’27”, terza Speranza Romano (Lib.Atl.88 Acerra) a

27’31”.

Tanti hanno contribuito al successo della manifestazione, dai Comuni di Minori, Ravello e Maiori alla Regione Campania, alla Polizia Municipale di Minori, come anche del Distretto Turistico Costa d’Amalfi e della Pubblica Assistenza Millennium Amalfi, della Pro Loco di Minori, dell'Unpli e del gruppo AGESCI Minori 1° ma non vanno dimenticate tutte le associazioni e gli sponsor che si sono prodigati nella riuscita dell’evento, che prosegue la sua crescita esponenziale, allargando la sua fama ben oltre i confini regionali. La chiusura del circuito Trail Campania è ora fissata per il 9 dicembre ad Amalfi, con la Rupert’s Urban Night Race.