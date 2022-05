LaFeltrinelli approda ad Acciaroli, l'amarezza di Baron: "Nessuno ha ricordato che lì c'era la Libreria del Porto"

Da giorni leggo e ricevo messaggi di affetto e solidarietà per aver visto completamente ignorata la Libreria del porto in occasione dell’apertura della libreria la Feltrinelli negli stessi locali. La cosa non mi sorprende e non mi ferisce. L’ingratitudine e il furto di idee e progetti di altri sono una costante della politica italiana. Ma io sono un creativo - io creo non rubo - talvolta lascio ad altri qualche progetto che ho iniziato, esattamente com’è accaduto in questo caso mentre io correvo appresso alle nuove cose che mi hanno coinvolto.

Lo ha scritto Paolo Baron, ex titolare della Libreria del Porto di Acciaroli, rimbalzata anche sulle cronache nazionali per le sue singolari "chiusure per tramonto", quando lo stesso Baron sospendeva la sua attività per fotografare il sole che si tuffava in mare. "So quanti libri abbiamo venduto in sei anni di attività, quanta stampa nazionale e internazionale ci siamo meritati, quanta visibilità abbiamo dato ad Acciaroli in Italia e nel mondo, è tutto in questa pagina, nel web e, soprattutto, nel vostro cuore. - continua Baron affidando il suo sfogo ai social - Per me questo conta. Come conta aver lavorato duramente e onestamente, pagando l’affitto, i lavori di ristrutturazione e tutto quello che era dovuto, di tasca nostra, senza chiedere niente a nessuno, com'è tipico di ogni libreria indipendente che si rispetti".

Le conclusioni di Baron