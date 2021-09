Curiosità, inaugurato a Pontecagnano il nuovo Mondadori Bookstore

La libreria si pone come nuovo ritrovo per gli amanti della lettura e per tutti i bambini, grazie ai numerosi laboratori ludico-didattici in via di promozione

Taglio del nastro, sabato, per il Mondadori Bookstore di Pontecagnano Faiano. Situata in corrispondenza dei giardini di piazza Sabbato, la libreria si pone come nuovo ritrovo per gli amanti della lettura e per tutti i bambini, grazie ai numerosi laboratori ludico-didattici in via di promozione.

La Mondadori Bookstore di via G.Marconi è stata aperta con la benedizione di don Antonio Pisani e con i saluti istituzionali dell’assessore comunale con delega alla Cultura, Adele Triggiano. Tanta curiosità.