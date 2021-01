Bonus di 30 euro per ogni libro: così i bambini di Laurito vengono incoraggiati alla lettura

Il sindaco Speranza: "Si tratta non solo di un’occasione per riaffermare interesse per la nostra Biblioteca Comunale, ma soprattutto per distogliere i ragazzi dall’uso improprio ed alienante dei cellulari"

Incentivare la lettura tra i più piccoli, stimolandoli a riappropriarsi della capacità autonoma di elaborazione del pensiero. Questo l'obiettivo del Comune di Laurito che, d’intesa con la dirigenza scolastica dell‘istituto comprensivo, ha approvato una iniziativa rivolta agli alunni di quarta e quinta classe della scuola Primaria, e delle 3 classi della Secondaria di I grado.

L'iniziativa

Gli studenti residenti a Laurito, per ogni libro letto, usufruiranno di un bonus di 30 euro. "Si tratta non solo di un’occasione per riaffermare interesse per la nostra Biblioteca Comunale, ma soprattutto per distogliere i ragazzi dall’uso improprio ed alienante dei cellulari- ha spiegato il sindaco Vincenzo Speranza - contribuendo, con la lettura, al sostegno per le rispettive famiglie.