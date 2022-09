Curiosità, i libri raccolti da Salerno Pulita consegnati alle biblioteche degli istituti scolastici

E' in programma lunedì 12 settembre, alle ore 9.30, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, una conferenza in cui saranno simbolicamente consegnati ad alcuni istituti scolastici cittadini i libri raccolti durante le iniziative promosse nelle scorse settimane da Comune di Salerno e Salerno Pulita in diverse piazze della città. I libri consegnati dai tantissimi cittadini che hanno partecipato e fortemente apprezzato l'iniziativa andranno ad incrementare la dotazione delle biblioteche degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto.

I presenti

All'incontro prenderanno parte il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, gli assessori all'Ambiente e alla Pubblica Istruzione Massimiliano Natella e Gaetana Falcone, l'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet e i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti. Nel corso della conferenza stampa, sarà tracciato un bilancio delle iniziative di raccolta di libri, piccoli Raee e giocattoli e dei primi mesi del nuovo piano di raccolta differenziata.