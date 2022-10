Nuova vita per i libri: l'iniziativa di Salerno Pulita, "rifocillate" le biblioteche scolastiche

Virtuosa, l'iniziativa realizzata da Salerno Pulita con la collaborazione dei cittadini. A notarlo, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Le isole ecologiche mobili, installate a rotazione durante l’estate nelle piazze di tutti i quartieri, hanno permesso la raccolta di migliaia di libri usati. - ha osservato il primo cittadino - Testi scolastici, enciclopedie, collane, libri per l’infanzia e classici finiti nell’oblio sono stati conferiti presso le isole ecologiche svuotando soffitte, depositi, scaffali. In cambio i concittadini hanno ricevuto buoni spesa e buste per la raccolta differenziata della carta".

I libri sono stati catalogati e messi a disposizione delle biblioteche scolastiche cittadine dove torneranno ad esser letti e consultati.