Libriamoci 2023 X edizione al liceo "Alfano I" di Salerno con Vicente Barra e Luciana Mauro

Libriamoci è una lodevole e piacevole iniziativa , promossa dal MIM e dal Centro per Lettura, che il Liceo Statale "Alfano I" di Salerno vive da dieci anni invitando scrittori, poeti, autori locali e nazionali, con lettura interpretativa , accompagnata dalle sonorità dei musicisti dell'indirizzo musicale e dalle voci di giornalisti, attori, docenti e studenti. Se leggi ti lib(e)ri. Evadere dal presente o immergervisi totalmente, rileggere o saltare le pagine, interrompersi a ogni capoverso o continuare fino a perdere il senso del tempo. Tra le tante, opposte libertà che concede l’esercizio del leggere, ce ne è una che non prevede contrari né inversioni: quella di pensare. Il lettore è libero perché il suo pensiero è ampio, critico perché allenato al dubbio, difficile da dominare perché desideroso di conoscere. Consapevole di questo e costantemente impegnato nel promuovere il ruolo imprescindibile della lettura come strumento di crescita personale e comunitaria, il Centro per il libro e la lettura ha scelto Se leggi ti lib(e)ri come tema istituzionale della decima edizione di Libriamoci, dando così forma al proprio invito a considerare la lettura come espressione di libertà e il libro come chiave per ottenerla. E’ stato scelto questo anno 2023 il primo filone proposto dal Cepell: Lib(e)ri di conoscere – “Leggo per legittima difesa”, recita una citazione tanto vera quanto celebre. Perché è solo leggendo, approfondendo ciò che ci circonda, che siamo in grado di emanciparci dallo stato di spettatori per diventare attori consapevoli del nostro presente. Abbiamo colto già dal primo anno questa splendida opportunità per avvicinare con entusiasmo gli studenti alla lettura. Questa edizione vedrà coinvolti nei giorni 13 e 17 novembre alle ore 10,30, presso l’Aula Magna del Liceo, rispettivamente Vicente Barra con il suo romanzo “ PERSONE E/O PERSONAGGI” e Luciana Mauro con il suo racconto per immagini” BLANCHE” con le letture dei docenti di Lilly Di Gregorio e Annarita Pasculli. Sarà ospite , nella stessa giornata del giorno 17 ottobre Davide Bottiglieri, scrittore e organizzatore di eventi in veste di lettore. Un modo appassionante di entrare nel libro che potrà poi incuriosire alla lettura individuale di ognuno, oltre quella collettiva in un'aula magna di scuola, fuori classe, ancora una volta con le emozioni del libro di carta, tra sogno e realtà.