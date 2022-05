Libro aperto festival, online il ricco programma della rassegna che si terrà a Baronissi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È online il programma completo di Libro Aperto - Festival della Letteratura per Ragazzi, rassegna realizzata dall’Associazione Libro Aperto, promossa dal Comune di Baronissi, dall’Associazione culturale Impronte Poetiche e da Wave Tribe srl, in programma il 3, 4 e 5 giugno a Baronissi (SA). Il festival ospiterà il Premio Libro Aperto: oltre 250 giurati, provenienti da più di 20 scuole e gruppi di lettura locali, nazionali (Emilia-Romagna e Liguria) e internazionali (Marocco e Perù) voteranno il volume preferito di questa edizione. Sei gli autori in concorso, selezionati da un comitato composto da docenti, esperti nel campo dell’ecologia e book-blogger: Manlio Castagna, Guido Sgardoli, Pierdomenico Baccalario, Loretta Cavaricci, Luisa Mattia e Giuseppe Festa. Tante le presentazioni fuori concorso: oltre a Sgardoli e Castagna ospiti come autori anche Cristina Obber, Andrea Vico, Roberta Pastore, Anella Mastalia, Valerio Calabrese, il Direttore della Pinacoteca di Brera James M. Bradburne, il Maestro Guido Cataldo e l’attrice, formatrice e ballerina Alessandra Ranucci. Il Festival vedrà anche la partecipazione straordinaria dell’attrice Greta Esposito, che riceverà un premio speciale per l’audio-serie edita da Emons “I diari del limbo”. Moltissimi e per tutti i gusti i momenti laboratoriali e didattici gratuiti e aperti a tutti i bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni e alle loro famiglie (consigliamo di prenotare la propria partecipazione inviando una mail all’indirizzo prenotazioni@libroapertofestival.it): dalle esercitazioni di giocoleria comica e trampoli, passando per numerosi laboratori di lettura e scrittura: letture animate a cura della libreria Ciccia Pelliccia, inglese a cura della scuola MyES -My English School, scrittura creativa e lettura animata di fiabe a cura di Angelo Coscia, letture animate per imparare ad amare e proteggere il mare a cura di Luigi Vernieri, lettura animata della fiabastrocca di Maria Pia Busiello con l’accompagnamento musicale a cura dell’Ass. “Progetto Sud” di Baronissi. Non mancheranno attività pratiche e stimolanti come imparare a fare gli origami, a cura di Ervis Hoxha, costruire un libro a fisarmonica utilizzando la tecnica del Kirigami a cura di Libri Finti Clandestini o disegnare con le illustratrici Giusy Acunzo e Federica Caffaro per il Progetto Trotula. Con l’Associazione Impronte Poetiche, inoltre, si potranno fare attività esperienziali di Guerrilla Poetica e Posta Poetica presso l’Isola Verde Poetica. La libreria Sere Nella Little Library curerà un laboratorio e angolo creativo in inglese per i più piccoli, mentre Maria Pia Busiello terrà un laboratorio di riciclo per trasformare materiali destinati alla discarica in oggetti simpatici e utili, durante il quale Anna Murino, mamma di un bimbo affetto dalla sindrome di Angelman, proporrà una lettura mediante l’utilizzo della CAA (comunicazione aumentativa alternativa). Grazie a L’Igiene Urbana Evolution, invece, sarà presente un angolo Green Swap per scambiare con i coetanei giochi, libri e videogame. Spazio anche al progetto culturale e creativo “Trotula”, e ad un laboratorio sul tema della diversità da scoprire attraverso i valori del rispetto e della tolleranza a cura della Dott.ssa Giovanna Nunziata, psicoterapeuta. L’Associazione I Colori del Mediterraneo – Tingere con le piante, invece, insegnerà come riconoscere e usare le piante spontanee e i ricicli agricoli dell’area mediterranea utilizzati per la tintura naturale di tessuti e filati. La domenica mattina, invece, appuntamento dedicato a letteratura e sport con tante attività realizzate grazie alla collaborazione con PGS Salerno, Lega Navale Salerno e Gruppo Scout AGESCI Baronissi 1. L’Orchestra dell’Indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi, inoltre, aprirà la matinée di sabato 4 con un concerto ispirato alle “Armonie di Primavera”. Interverranno Mauro Berruto, ex CT Nazionale Maschile di pallavolo, life coach, giornalista e storyteller, Valentina Farina, Consigliere del Comitato Provinciale Psg di Salerno, il Presidente della Lega Navale Italiana Salerno Francesco Marotta e il ballerino Vito Coppola. E per la gioia degli appassionati grande festa sabato 4 giugno per un appuntamento stratopico con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi in “Adventure Camp”. Dopo l’incontro, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo sarà a disposizione per firmacopie e foto. Geronimo Stilton – nato da un’idea di Elisabetta Dami – è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, è diventata un fenomeno globale con 182 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi. Libro Aperto Festival non sarebbe stato possibile senza il fondamentale sostegno di partner e sponsor: il Comune di Baronissi, Wave Tribe Srl, l’Associazione Impronte Poetiche, L’Igiene Urbana Evolution Srl, Gruppo Iren, BPER Banca, Gruppo Noviello, MyES, Cartesar Spa, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Lions Club Branch Salerno Minerva, Banca Campania Centro, Carne&Fornelli, Officine Sostenibili, Centrale del Latte di Salerno, PGS, Original Marines, Lega Navale di Salerno, Christian Photographer, Dock studio, Ambiente&Servizi, Conad, TERS, FG Industria Grafica e Rental Company. Tutti i premi che saranno consegnati durante la manifestazione, inoltre, sono stati realizzati da La Fornace Falcone, mentre l’immagine simbolo di questa prima edizione è per gentile concessione dell’artista Francesco Musante. Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi, è un appuntamento patrocinato dal Comune di Baronissi, dal Ministero della Cultura, dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno, dal Comune di Siano e vede anche il coinvolgimento internazionale del Co.Sc.It