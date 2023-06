Letteratura per ragazzi, si è aperta la seconda edizione del festival "Libro Aperto"

Grande entusiasmo per l'avvio della seconda edizione di Libro Aperto, il festival di letteratura per ragazzi che si tiene a Baronissi dal 9 all'11 giugno. A salutare i piccoli giurati, che dovranno votare il vincitore dell'edizione 2023, fra gli altri, l'assessore regionale Lucia Fortini, il garante regionale dell'Infanzia, Giuseppe Scialla ed il consigliere provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra.

La seconda edizione

"Coinvolgere i bambini attraverso il gioco ed il confronto diretto con gli autori è importante. Renderli protagonisti è l'unico modo per fargli capire la centralità della cultura nella formazione di ognuno di noi" ha spiegato l'assessore Fortini. "Libro aperto - ha sottolineato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - deve diventare un festival di riferimento per tutto il sud Italia”. "Un festival importante - ha affermato il consigliere provinciale Morra - perché focalizza l'attenzione sulla letteratura, valorizzando il confronto negli spazi all'aperto". "Sono felicissima per la meravigliosa energia che i ragazzi trasmettono - ha aggiunto la direttrice Albarano - e davanti ai quali noi adulti dobbiamo recuperare il nostro ruolo educativo di guida".