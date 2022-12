"Un medico normale": pronto il libro del dottor Torre di Pagani

"Sono diventato un caso nazionale, facendo il medico normale". Lo ha osservato e lo ha anche scritto in un libro Gerardo Torre, medico d'emergenza paganese rimbalzato sui media nazionali per aver curato a domicilio i pazienti Covid, durante il periodo più buio della pandemia.

La curiosità

Il dottor Torre, in quel periodo intenso che lo ha visto percorrere l'intera regione per "soccorrere i pazienti abbandonati dai propri medici di base", è stato censurato dall'Ordine professionale a cui è iscritto per aver espresso il suo dissenso sulla condotta dei suoi colleghi e dubbi sulle vaccinazioni somministrate a tutti, senza distinzioni. "Mi aspettavo un premio per le vite salvate e invece mi hanno richiamato", ha precisato in più occasioni Torre che quella esperienza la ha voluta mettere su carta, pubblicando un libro a breve acquistabile, come da lui stesso annunciato su Facebook. Intanto, il 10 dicembre, alle 18, presso il Circolo Unione Pagani di via Ferrante, si terrà la prima presentazione del testo.