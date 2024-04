Libro Aperto Festival, tra centinaia di piccoli giudici e tre giovani autori campani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si conclude oggi la terza edizione Libro Aperto Festival, il festival della lettura ideato ed organizzato dalla professoressa Angela Albarano, conosciuta su Instagram come "la prof dei libri". Centinaia di studenti di tutte le scuole della Campania hanno avuto l'opportunità di leggere tre libri d'autore a testa, organizzati in quattro giurie: Zaira, per giudici tra gli 8 e i 10 anni, le due giurie Zoe e Zenobia, per giudici tra gli 11 e i 13 anni e Zobeide, per i più grandi, tra i 14 e i 19 anni Non sono mancati momenti ricreativi, con laboratori artistici e sportivi, ma anche un momento di "debutto" ufficiale, come per i tre giovani autori campani, che hanno presentato il loro primo lavoro.

Si tratta di Manuel Risi, 14 anni, con il suo horror "The black monster" (Booksprint); Rossella Mauriello, 14 anni, con il suo giallo "Con quale veleno ti ucciderò" (Morphema); Nicolas Pagliara, 13 anni, con i suoi primi due capitoli della saga fantasy "La saga delle avventure di Star" (Morphema). I giovani autori, guidati dalla presentatrice Marta Pepe, hanno risposto alle domande del pubblico, formato da studentesse e studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado.