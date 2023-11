Libro, i pensieri di una donna scalza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 15 dicembre esce il libro sulla mia storia. I pensieri di una donna scalza. È un racconto emotivo di una donna che ha subito violenza domestica e sulla scorta della paura fugge rincorrendo la sua libertà. L’autrice nel libro descrive di come questa donna nuova “EMA” accetta il dolore e ricostruisce con fatica tutto anche la sua voglia di vivere e di amare se stessa attraverso gli altri. Un modo diverso di raccontare la violenza subita e far comprendere al lettore passaggi che forse qualcuno non conosce come la difficoltà di fidarsi e riscoprirsi non solo madre, ma anche donna con tutti i conflitti e le difficoltà che deve superare. Si passa dal passato al presente con lo sguardo di chi attraversando il dolore dall’interno sorride guardando al futuro. Un libro che può aiutare chi ancora vive in gabbia e in una condizione di violenza psicologica e fisica ma non ha il coraggio di guardare che la soluzione è sempre fuori dalla porta. https://www.amazon.it/dp/B0CN843MH3