“Controstoria della Resistenza" di Indelli: dopo le critiche, presentazione annullata all'Imagine’s Book

Annullato l'appuntamento della presentazione di “Controstoria della Resistenza" di Tommaso Indelli, prevista il 31 maggio alla Libreria Imagine’s Book, sul corso Garibaldi di Salerno. Il testo pubblicato da Altaforte Edizioni, ritenuta casa editrice di stampo fascista da Anpi, Memoria in Movimento, Arci, Arcigay, Cgil, Cisl e Uilsi, aveva attirato pesanti critiche da parte di diverse organizzazioni sindacali ed associazioni locali. Secondo queste ultime, sarebbe stato "oltremodo grave come in una libreria di Salerno, si presenti un libro dell’Indelli con tesi revisioniste sulla Resistenza e sulla Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Chiediamo pertanto ai titolari della predetta Libreria di revocare detto evento che di culturale ne ha ben poco, risultando, al contrario, pregno di propaganda spicciola e dichiaratamente fascista. In mancanza domanderemo agli studenti democratici dell’Unisa, ai nostri iscritti e simpatizzanti di defilarsi dalle attività di vendita della stessa", si legge sulla nota stampa della Rete delle Associazioni della tutela della Memoria storica della Liberazione.

Le accuse

"La presentazione di un suo delirante scritto, si inserisce nell’ambito di un progetto ben delineato dal governo attuale, di autolegittimazione culturale della destra postfascista, attraverso la forzata creazione di un nuovo “immaginario” mediato da un capovolgimento degli orientamenti culturali derivati dall’impianto costituzionale antifascista", avevano aggiunto Cgil, Cisl, Uil e Arcigay. L'obiettivo delle associazioni e dei sindacati, dunque, è stato raggiunto, in quanto la presentazione è stata annullata.