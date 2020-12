Natale 2020 a Baronissi: un libro a ciascun bambino, l'iniziativa del Comune

Un libro ad ogni bimbo, a Natale: è l'iniziativa del Comune di Baronissi. "Un regalo semplice e sobrio, un libro come quelli che, forse, la triste emergenza ci ha fatto un po’ trascurare. Siamo infatti ormai presi dalla didattica a distanza e costretti a maneggiare, più che libri e quaderni, soprattutto tablet e smartphone. - ha osservato il sindaco Gianfranco Valiante - Abbiamo tutti nostalgia della scuola cui siamo stati da sempre abituati e che fra poche settimane, se tutti saremo attenti, tornerà. Un libro di favole o di narrativa o di storia per ciascun bimbo in relazione alla sua età".

L'appuntamento

Tutti i bambini nati dal 2007 ad oggi riceveranno il piccolo ma significativo dono che, speriamo, possano leggere e apprezzare magari anche insieme ai propri genitori. Ciascuna mamma o ciascun papà’ potrà ritirare il pacchetto del suo bimbo nelle giornate di domani venerdì o di sabato (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19) o di domenica (dalle 9 alle 12). I bimbi nati dal 2007 al 2013 ritireranno alla Scuola media di via Unità d’Italia. Mentre i bimbi nati dal 2014 al 2020 ritireranno alla Scuola primaria di largo dell’Accoglienza (Centro Regeni). "Troverete i nostri amici del Nucleo di Protezione Civile e dell’Associazione “Il Punto” che vi aspettano", ha concluso il sindaco.