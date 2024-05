Parco del Mercatello: al via il "libro sospeso", l'iniziativa

Al via il "libro sospeso" al Parco Del Mercatello: ispirandosi all’antica tradizione partenopea del caffè sospeso che consiste nel lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo, anche il polmone del salernitano sposa la virtuosa iniziativa culturale rimbalzata sui social con l'hashtag #librosospeso. Il Parco del Mercatello peraltro rappresenta la location ideale per leggere un libro in un angolo tranquillo, circondati dalla natura e lontani dalla frenesia della vita quotidiana.

Il post sulla pagina Facebook del Parco