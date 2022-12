"La via della felicità" attraverso "Il Vangelo delle Beatitudini": la presentazione del libro al Salone degli Stemmi

Gremito il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, ieri sera, in occasione della conferenza su "La via della felicità", organizzata contestualmente alla pubblicazione del volume curato dalla professoressa e teologa Lorella Parente, "Il Vangelo delle Beatitudini". Il testo raccoglie i contributi di biblisti e teologi intervenuti alle Giornate Matteane di Salerno nel 2021, con l'approfondimento del brano matteano conosciuto come "Discorso della montagna". A presiedere il tavolo delle riflessioni è stato l'arcivescovo di Salerno -Campagna-Acerno, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi, a cui hanno fatto seguito gli interventi dell'onorevole Guido Milanese, neuropsichiatra, e della professoressa Stefania Sorgente, sociologa. L'intervento conclusivo è stato tenuto da Parente che ha sottolineato che "Le Beatitudini evangeliche sono lo schema della nuova umanità portata da Cristo nella storia. [...] Il Vangelo ci pone questa sfida, ci apre questa via per la felicità: le Beatitudini".



Anche il vicesindaco di Salerno, nonchè assessora alle Pari Opportunità, Paky Memoli, ha presenziato l'evento. La serata è stata condotta da Alfonso Senatore, conduttore televisivo, già inviato Rai. Il libro può essere acquistato presso le Librerie Paoline a Salerno oppure attraverso i principali rivenditori on line.