Olimpiadi informatica, primo posto in Campania per il liceo "Pisacane" di Padula

Nuovo primato per il Liceo Scientifico "Pisacane" di Padula. L'istituto, infatti, si è classificato al primo posto in Campania (su 44 squadre partecipanti) alle Olimpiadi di Informatica a Squadre. Un risultato che porterà il Liceo "Pisacane" alla finale nazionale che si terrà a Bologna il 10 marzo.

Il primato

Il team Pishack che ha ottenuto la vittoria, guidato dalla docente Chiara Chirichella, era composto dagli studenti dell’indirizzo Scienze Applicate Anthony Gerardo Giuliano (5C), Giuseppe Pasquariello (5C), Giovanni Tafuri (4C) e Donato Barone (3DA). 1267 i punti complessivi totalizzati dall'istituto, che ha staccato di ben 367 punti il secondo classificato. Nelle quattro gare, i team partecipanti si sono misurati con le prove prelevate da una piattaforma dedicata, co-finanziata dal Comitato Olimpico delle Olimpiadi Italiane di Informatica. Il dirigente scolastico, Pietro Mandia che si è congratulato con i quattro studenti e con la loro docente di Informatica. "Ancora una volta - si legge nella nota dell'istituto - il 'Pisacane' si conferma essere un’eccellenza per la formazione delle giovani generazioni, in grado di fornire le competenze necessarie per affrontare con successo il futuro accademico o lavorativo".