"Per una ecologia interiore", gli studenti del Regina Margherita incontrano Padre Michele Petruzzelli

Nella giornata di ieri, presso il Liceo Regina Margherita di Salerno, emozioni e suggestioni hanno regnato per un inizio di anno scolastico alquanto particolare. La preside dell'istituto Angela Nappi ha infatti invitato Padre Michele Petruzzelli, Abate Ordinario dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni. L'iniziativa è stata molto emozionante in quanto si è affrontato l'argomento dell'Ecologia Interiore per sensibilizzare gli alunni sul valore di correggere la propria interiorità e il proprio modo di pensare rispetto all'esigenza di proteggere l'ambiente.