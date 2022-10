Il Liceo Tasso festeggia novant'anni: "La storia di una scuola e di una città"

Novant'anni di storia tutti da raccontare e da scoprire. Un compleanno importante per il liceo Torquato Tasso di Salerno, che questo pomeriggio ha avviato le celebrazioni del novantesimo compleanno dell'edificio di piazza San Francesco che dal 1933 ospita gli alunni.

Un viaggio nella storia

Un viaggio nel passato per riannodare il filo di una storia che lega in maniera indissolubile la città di Salerno ed il liceo Tasso. "Ritrovare le proprie radici in un momento come quello che viviamo oggi, di ritorno alla socialità dopo la pandemia, è una vera e propria boccata d'ossigeno" spiega la dirigente Carmela Santarcangelo, che aggiunge: "Abbiamo colto l'occasione del novantesimo compleanno per ricominciare a stare insieme e sentirci comunità nel contesto sociale di Salerno. In questo anno riscopriremo la storia della città e del liceo, che non sono scindibili l'una dall'altra". Fra i tanti illustri alunni che hanno frequentato le aule del Tasso anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, pur non riuscendo ad essere presente, ha fatto pervenire ai ragazzi ed alle insegnanti il suo saluto.

Le iniziative

Fra le tante iniziative in programma anche una mostra di arte contemporanea che sarà allestita nel maggio 2023, in occasione del novantennale della mostra del 1933 che vide la presenza del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena. "Il tutto - aggiunge la dirigente Santarcangelo - senza dimenticare i reperti presenti all'interno della scuola, frutto della condivisione messa in campo con il museo provinciale di Salerno ha condiviso con la nostra scuola. Sarà una celebrazione degli alunni, della civiltà, della rinascita e del mettersi continuamente in discussione".