Lidl apre anche ad Agropoli: il taglio del nastro del nuovo punto vendita

Inaugurato alla presenza del Sindaco Roberto Mutalipassi, il nuovo punto vendita di Agropoli che si trova in Via del Mare 1, nei pressi del presidio ospedaliero - rappresenta il decimo supermercato Lidl tra il centro e la provincia di Salerno. Positivo il risvolto occupazionale della nuova apertura: al termine della campagna di recruiting avviata nel mese di ottobre, sono state completate 10 assunzioni, che si aggiungono così alla grande squadra di Lidl che conta più di 21.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale. A disposizione dei clienti è un parcheggio che conta oltre 120 posti auto, mentre gli orari di apertura del punto vendita sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 21:00.

Un progetto di recupero green

Il nuovo Lidl della cittadina cilentana, che ospita un’area vendita di circa 1.000 mq, ha visto l'utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale. Il nuovo supermercato, infatti, nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla ricostruzione di uno stabile in disuso ormai da anni.