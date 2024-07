Pontecagnano, inaugurato il lido inclusivo "Acquamare"

È stato inaugurato ieri mattina il Lido Acquamare in Via Lago Trasimeno, Litoranea Pontecagnano. Distintivo per la sua accessibilità, il lido è privo di barriere architettoniche e dotato di attrezzature per facilitare la discesa a mare delle persone con difficoltà motorie e un percorso fruibile dai non vedenti. Il progetto, realizzato dal Piano di zona S04_2 con il Comune di Pontecagnano Faiano e la Fondazione Casamica, rappresenta un modello di inclusione sociale.

Il progetto

Durante l’inaugurazione, il Coordinatore di Piano Tommaso Maioriello e il Presidente della Provincia Franco Alfieri hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Il Sindaco Giuseppe Lanzara e l’assessora alle Politiche sociali Gerarda Sica hanno espresso entusiasmo per l’iniziativa, mentre Carmen Guarino, Presidente della Fondazione Casamica, ha annunciato futuri miglioramenti al servizio. Il lido è aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 14.