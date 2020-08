Accoglienza da favola a Castellabate: una coppia di turisti ringrazia il lido "La Tartaruga", ecco perchè

Non solo panorami mozzafiato e mare da sogno. Castellabate si distingue anche per la squisita accoglienza riservata ai turisti. Ne è prova, tra le tante, la segnalazione di una coppia di salernitani che, recandosi nei giorni scorsi alla nota spiaggia del Pozzillo, ha avuto una esperienza positiva da ricordare, presso il lido La Tartaruga ristobar, che ha inteso condividere con i nostri lettori.

Ci siamo trovati a passeggiare lungo la spiaggia di San Marco di Castellabate nel pomeriggio di martedì, quando abbiamo pensato di trascorrere qualche ora al fresco, affittando un ombrellone e due sdraio al lido La Tartaruga. Il titolare, molto gentilmente, ci ha accolti dicendo che ci avrebbe detto il costo dell'ombrellone prima di andar via.

Dopo aver trascorso un pomeriggio davvero gradevole, ufruendo delle attrezzature messe a disposizione dal lido, ci siamo quindi avvicinati alla cassa per il pagamento, ma il titolare, con nostra sorpresa, ha risposto che non gli avremmo dovuto pagare nulla e che avremmo pagato successivamente, se fossimo tornati nei giorni successivi: purtroppo non abbiamo avuto modo di trattenerci a San Marco e quindi al lido La Tartaruga non siamo più andati come avremmo voluto. Ma ci teniamo a ringraziare pubblicamente il titolare dello stabilimento che, senza conoscerci, è stato di una gentilezza estrema, testimoniando lo spirito di accoglienza del posto".